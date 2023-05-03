Атака БПЛА стала причиной возгорания резервуара с топливом на Кубани

Причиной взрыва и пожара в резервуаре с топливом в кубанском посёлке Волна Темрюкского района стала атака беспилотника. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, детонация произошла около трёх часов ночи, а через полчаса из-за горения нефтепродуктов последовал второй взрыв. Огонь всё ещё не могут усмирить, столб дыма от возгорания, площадь которого составляет более тысячи квадратов, виден за несколько километров. С пламенем продолжают бороться 115 пожарных.