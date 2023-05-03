Атака БПЛА стала причиной возгорания резервуара с топливом на Кубани
SHOT: Атака беспилотника стала причиной пожара на нефтебазе в Краснодарском крае
Причиной взрыва и пожара в резервуаре с топливом в кубанском посёлке Волна Темрюкского района стала атака беспилотника. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Атака беспилотника стала причиной возгорания резервуара с топливом в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, детонация произошла около трёх часов ночи, а через полчаса из-за горения нефтепродуктов последовал второй взрыв. Огонь всё ещё не могут усмирить, столб дыма от возгорания, площадь которого составляет более тысячи квадратов, виден за несколько километров. С пламенем продолжают бороться 115 пожарных.
Напомним, ранее сообщалось, что пожару присвоен ранг повышенной сложности. Пострадавших в результате инцидента нет, отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Telegram / SHOT