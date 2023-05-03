Площадь возгорания резервуара с топливом на Кубани достигла 1,2 тысячи квадратов

Площадь возгорания резервуара с топливом в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района достигла 1,2 тыс. кв. метров. Об этом в рассказал глава района Федор Бабенков, который находится на месте происшествия.

"Площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. В тушении задействованы пожарные расчёты в количестве 23 единиц техники и 85 человек личного состава. Причины происшествия устанавливаются", — написал он в телеграм-канале.



