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3 мая, 04:40

Площадь возгорания резервуара с топливом на Кубани достигла 1,2 тысячи квадратов

Площадь возгорания резервуара с топливом в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района достигла 1,2 тыс. кв. метров. Об этом в рассказал глава района Федор Бабенков, который находится на месте происшествия.

"Площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. В тушении задействованы пожарные расчёты в количестве 23 единиц техники и 85 человек личного состава. Причины происшествия устанавливаются", — написал он в телеграм-канале.

  • На месте происшествия на Кубани работают экстренные службы. Фото © t.me / Фёдор Бабенков
    На месте происшествия на Кубани работают экстренные службы. Фото © t.me / Фёдор Бабенков
  • На месте происшествия на Кубани работают экстренные службы. Фото © t.me / Фёдор Бабенков
    На месте происшествия на Кубани работают экстренные службы. Фото © t.me / Фёдор Бабенков

На месте происшествия на Кубани работают экстренные службы. Фото © t.me / Фёдор Бабенков

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Два человека пострадали в результате взрыва газа в Саратовской области

Два человека пострадали в результате взрыва газа в Саратовской области

Ранее стало известно о том, что в краснодарском посёлке Волна Темрюкского района горит резервуар с нефтепродуктами, пожару присвоен ранг повышенной сложности. Информацию о возгорании подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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