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3 мая, 03:19

Два человека пострадали в результате взрыва газа в Саратовской области

При взрыве газа в Энгельсе Саратовской области пострадало два человека

<p>При взрыве газа в Энгельсе Саратовской области пострадало два человека. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/u_yurin/1445" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Юрин</a></p>

При взрыве газа в Энгельсе Саратовской области пострадало два человека. Обложка © t.me / Юрий Юрин

В Энгельсе Саратовской области произошёл взрыв газа с последующим возгоранием в девятиэтажном доме. В результате происшествия пострадало два человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин.

"По предварительным данным, в 04:35 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская, № 40 А произошёл хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием", — написал он в телеграм-канале.

По словам Юрина, в результате происшествия пострадали два человека: 67-летний мужчина и 63-летняя женщина. Они госпитализированы с ожогами. По данным регионального управления МЧС, пострадавшая повисла на оконной решётке на третьем этаже — пожарные спасли её по автолестнице. Жители дома эвакуированы.

Появилось видео с последствиями взрыва в пятиэтажке в Волгограде

Появилось видео с последствиями взрыва в пятиэтажке в Волгограде

Ранее Лайф писал, что в Подмосковной Балашихе произошёл пожар в бытовках. Пламя охватило 300 кв. м жилой площади. По данным прокуратуры, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пожара. В результате ЧП три человека погибли.

Оксана Попова
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