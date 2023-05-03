Два человека пострадали в результате взрыва газа в Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области произошёл взрыв газа с последующим возгоранием в девятиэтажном доме. В результате происшествия пострадало два человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин.

"По предварительным данным, в 04:35 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская, № 40 А произошёл хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием", — написал он в телеграм-канале.

По словам Юрина, в результате происшествия пострадали два человека: 67-летний мужчина и 63-летняя женщина. Они госпитализированы с ожогами. По данным регионального управления МЧС, пострадавшая повисла на оконной решётке на третьем этаже — пожарные спасли её по автолестнице. Жители дома эвакуированы.