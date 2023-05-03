Жертвами пожара в бытовках в подмосковной Балашихе стали три человека

Три человека погибли при пожаре в бытовках в Подмосковной Балашихе, двое госпитализированы. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах.

"Погибли три человека, двое госпитализированы", — уточнили в экстренных службах.

Сообщается, что пожар в 36 строительных бытовках был потушен.