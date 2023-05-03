Жертвами пожара в бытовках в подмосковной Балашихе стали три человека
Три человека погибли при пожаре в бытовках в Подмосковной Балашихе, двое госпитализированы. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах.
"Погибли три человека, двое госпитализированы", — уточнили в экстренных службах.
Сообщается, что пожар в 36 строительных бытовках был потушен.
Напомним, в Подмосковной Балашихе произошёл пожар в бытовках. Пламя охватило 300 кв. м жилой площади. По данным прокуратуры, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пожара. Известно, что он начался около девяти вечера. Правоохранителям предстоит выявить ответственных за произошедшее.