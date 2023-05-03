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3 мая, 02:49

Жертвами пожара в бытовках в подмосковной Балашихе стали три человека

Три человека погибли при пожаре в бытовках в Подмосковной Балашихе, двое госпитализированы. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах.

"Погибли три человека, двое госпитализированы", — уточнили в экстренных службах.

Сообщается, что пожар в 36 строительных бытовках был потушен.

МЧС: В 16 населённых пунктах пожары почти за неделю повредили свыше 630 строений

МЧС: В 16 населённых пунктах пожары почти за неделю повредили свыше 630 строений

Напомним, в Подмосковной Балашихе произошёл пожар в бытовках. Пламя охватило 300 кв. м жилой площади. По данным прокуратуры, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пожара. Известно, что он начался около девяти вечера. Правоохранителям предстоит выявить ответственных за произошедшее.

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t.me / Прокуратура Московской области

Анатолий Симоненко
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