Появилось видео с последствиями взрыва в пятиэтажке в Волгограде

Взрыв бытового газа, прогремевший сегодня в Волгограде, был очень сильным и выбил все окна в округе. Об этом рассказал житель второго подъезда злополучного дома Кирилл Миролюбов. На предоставленных им кадрах видно, что взрыв значительно повредил два этажа постройки.

Последствия взрыва газа в Волгограде. Видео © Телеканал "360"

"Как раз спал [в момент взрыва], время 04:09. Произошёл сильный взрыв, вспышка. Проснулся, не понял, что происходит. Окна от взрыва открылись нараспашку, всё попадало с подоконника", — рассказал он телеканалу "360".

Мужчина сразу выбежал на улицу, увидел огонь и вызвал экстренные службы. Они приехали буквально за пять минут, после чего полиция оцепила дом на время его проверки сотрудниками газовой службы, а перепуганные жильцы всё это время спасались от утренней прохлады в мобильных пунктах обогрева МЧС и патрульных автомобилях. По словам Миролюбова, наружу они "выбежали в чём были" — халатах и босиком.

Сам инцидент повлёк за собой отключение в доме газа и электричества, а в одной из трёх пострадавших от пожара квартир обрушилось бетонное межкомнатное перекрытие. Более того, взрывная волна выбила окна во всей округе, а металлическая дверь подъезда буквально влетела в магазин напротив.

На данный момент судьба дома туманна, добавил жилец. По его словам, постройку могут либо признать аварийной, либо восстановить. Сам он вынужден временно переехать к родственникам.