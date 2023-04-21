В Волгограде прогремел взрыв в жилом доме
В Волгограде в пятиэтажке произошли взрыв и пожар после утечки бытового газа
Пожарные тушат огонь после взрыва в жилом доме в Волгограде. Обложка © VK / NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня
Взрыв произошёл в жилом доме в Краснооктябрьском районе Волгограда. Кадры с места публикуют испуганные очевидцы и выбежавшие на улицу жильцы.
Последствия взрыва в жилом доме в Волгограде. Видео © VK / NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня
Судя по фото, в результате взрыва на улице Титова разрушился балкон, выбило многие окна в квартирах, также оказались повреждены припаркованные во дворе автомобили. При этом на видео слышно несколько хлопков, а очевидцы советуют отойти подальше, чтобы "не задело". Как сообщили в МЧС, на месте происшествия также возник пожар.
Машины оказались повреждены в результате взрыва в жилом доме в Волгограде. Фото © VK / NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня
"На улице Титова в многоэтажном доме на втором этаже происходило горение вещей на площади 20 квадратных метров. Пожарные расчёты 2 ПСЧ ликвидировали горение в 05:20", — говорится в сообщении.
Сотрудники скорой помощи забирают жильцов после взрыва в жилом доме в Волгограде. Фото © VK / NOVO_TODAY Новоаннинский сегодня
При этом в МЧС заявили, что, предварительно, погибших и пострадавших нет. В региональной прокуратуре сообщили, что, по данным на настоящий момент, причиной ЧП стала утечка бытового газа в одной из квартир. Начата проверка.
"87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в жилье отсутствовала, поскольку ранее уехала для прохождения планового обследования в медицинское учреждение", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее взрыв газа произошёл в Казахстане. 17 апреля хлопок раздался в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме в Жанаозене, в результате чего обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров. Уточнялось, что один человек погиб и 13 пострадали, однако позже количество жертв возросло до четырёх.