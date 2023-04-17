Подъезд жилого дома обрушился после взрыва газа в казахстанском Жанаозене

В результате взрыва газового баллона в Жанаозене Мангистауской области Казахстана пострадало 11 человек. Об этом сообщили в МЧС республики.

Всё произошло 17 апреля в пять утра по времени Астаны (2:00 мск) во 2-м микрорайоне в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме. После этого подъезд обрушился на площади 150 квадратных метров. Пострадавших передали медицинским работникам.