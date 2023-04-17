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17 апреля, 02:33

Подъезд жилого дома обрушился после взрыва газа в казахстанском Жанаозене

<p>В Казахстане обрушился подъезд дома после взрыва газа. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/qr_tjm/4590" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Казахстана</a></p>

В Казахстане обрушился подъезд дома после взрыва газа. Обложка © t.me / МЧС Казахстана

В результате взрыва газового баллона в Жанаозене Мангистауской области Казахстана пострадало 11 человек. Об этом сообщили в МЧС республики.

Всё произошло 17 апреля в пять утра по времени Астаны (2:00 мск) во 2-м микрорайоне в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме. После этого подъезд обрушился на площади 150 квадратных метров. Пострадавших передали медицинским работникам.

В Казахстане обрушился подъезд дома после взрыва газа. Обложка © t.me / МЧС Казахстана

Сейчас идёт разбор завала, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Артур Лапсаков
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