В Казахстане разбираются в загадочной смерти мальчика, который умер дома у няни

После смерти двухлетнего мальчика в Казахстане в отношении его няни возбудили уголовное дело. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Azattyq Rýhy.

Издание пишет, что няня мальчика сама нашла его мать и предложила свои услуги. Женщина воспитывает троих детей и беременна ещё одним. Родители ребёнка привезли его к няне домой и уехали, а когда вернулись, то обнаружили сына мёртвым. Прибывшие на место врачи были бессильны помочь.

"Мой сын лежал на одеяле без сознания. Он вообще не издавал звуков. Руки, ноги были холодные, губы — синие. Когда я приехала и начала задавать вопросы, она ответила: "Алтынай, я не знаю, что произошло". После меня приехали врачи скорой помощи, но было уже поздно. Потом я упала в обморок", — рассказала мать погибшего ребёнка.

Родственники няни говорят, что мальчика случайным образом задушила дочь задержанной женщины. Уточняется, что родители ребёнка отказываются верить в эту версию случившегося. Обстоятельства гибели малолетнего выясняют правоохранители.