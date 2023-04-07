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7 апреля, 08:13

В Казахстане разбираются в загадочной смерти мальчика, который умер дома у няни

В Казахстане задержали няню после смерти мальчика, с которым она сидела

После смерти двухлетнего мальчика в Казахстане в отношении его няни возбудили уголовное дело. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Azattyq Rýhy.

Издание пишет, что няня мальчика сама нашла его мать и предложила свои услуги. Женщина воспитывает троих детей и беременна ещё одним. Родители ребёнка привезли его к няне домой и уехали, а когда вернулись, то обнаружили сына мёртвым. Прибывшие на место врачи были бессильны помочь.

"Мой сын лежал на одеяле без сознания. Он вообще не издавал звуков. Руки, ноги были холодные, губы — синие. Когда я приехала и начала задавать вопросы, она ответила: "Алтынай, я не знаю, что произошло". После меня приехали врачи скорой помощи, но было уже поздно. Потом я упала в обморок", — рассказала мать погибшего ребёнка.

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Россиянка три года не рассказывала, кто убил её сына, чтобы не расставаться с бойфрендом

Родственники няни говорят, что мальчика случайным образом задушила дочь задержанной женщины. Уточняется, что родители ребёнка отказываются верить в эту версию случившегося. Обстоятельства гибели малолетнего выясняют правоохранители.

Ранее Лайф писал о том, что в Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за лжи её матери. Женщина обманула медиков в том, что её дочь перед процедурой не употребляла воду.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Суриков
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