Россиянка три года не рассказывала, кто убил её сына, чтобы не расставаться с бойфрендом

В Тульской области мужчина спустя три года признался в убийстве маленького пасынка. Подробности жуткой истории публикует телеграм-канал SHOT.

По его данным, в 2020 году в городе Богородицке Тульской области 25-летний парень остался один дома с пятилетним сыном своей девушки. Сама же мать мальчика в этот момент была за границей. Ребёнок капризничал, и мужчина ударил его четыре раза по голове, а потом пошёл спать. От полученных травм мальчик ночью умер, утром отчим нашёл тело и отвёз его на машине в лес, где и закопал.

Когда мать погибшего мальчика приехала домой, возлюбленный рассказал ей всю историю. Однако заявлять в полицию россиянка не стала, потому что расставаться с парнем не хотела, утверждает SHOT. За прошедшие три года убийцу замучила совесть, поэтому он сам пришёл в полицию и во всём сознался. После обнаружения тела мальчика в лесу правоохранители завели на мужчину уголовное дело, он задержан. Ранее ни мать ребёнка, ни отчим судимы не были.