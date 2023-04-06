Под Саратовом в квартире обнаружили тела двух взрослых и школьника

Тела 11-летнего ребёнка и двух взрослых нашли в одной из квартир жилого дома в райцентре Татищево Саратовской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Кадры с места ЧП, где нашли тела ребёнка и взрослых. Видео © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

В ведомстве рассказали, что тела мальчика, 31-летней женщины и 34-летнего мужчины были обнаружены в четверг, 6 апреля. При этом на трупах каких-либо телесных повреждений правоохранители не зафиксировали. Как написал в телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин, газовики не подтверждают утечку газа как причину смерти людей.

"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении СК.