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5 апреля, 16:51

Тела матери и её 11-летней дочки нашли в частном доме в Дагестане

Тела несовершеннолетней девочки и её матери обнаружили родственники в частном доме в Каспийске. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД Дагестана.

По данным ведомства, родные забеспокоились из-за того, что 46-летняя женщина не отвечала на звонки, и приехали навестить её. Дверь никто не открыл, поэтому её было решено вскрыть. Внутри была обнаружена страшная картина — погибшая мать и её 11-летняя дочка.

"Тела направлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин смерти", сообщили в МВД.

Других подробностей не приводится.

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Ранее Лайф писал, что в Алуште 33-летний мужчина убил мать и бабушку, чтобы не попасть в психбольницу. Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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Марина Калегина
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