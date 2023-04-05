Тела матери и её 11-летней дочки нашли в частном доме в Дагестане

Тела несовершеннолетней девочки и её матери обнаружили родственники в частном доме в Каспийске. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД Дагестана.

По данным ведомства, родные забеспокоились из-за того, что 46-летняя женщина не отвечала на звонки, и приехали навестить её. Дверь никто не открыл, поэтому её было решено вскрыть. Внутри была обнаружена страшная картина — погибшая мать и её 11-летняя дочка.

"Тела направлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин смерти", — сообщили в МВД.

Других подробностей не приводится.