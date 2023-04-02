Россиянин расстрелял двух парней, а потом вместе с другом утопил в проруби свидетельницу
В Магадане завели дело после того, как из проруби достали тела трёх человек
В Магадане спасатели достали со дна бухты Гертнера тела девушки и двух парней, которые были убиты насильственным образом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по региону.
Кадры подъёма тел троих погибших из магаданской бухты. Видео © СУ СКР по Магаданской области
В убийстве трёх человек и попытке скрыть преступление следователи подозревают двух местных жителей. По данным следствия, девушку утопили в проруби, а парней застрелили и потом скинули их тела туда же. Трагедия произошла ещё 5 марта в одной из квартир в пригороде Магадана. Один из подозреваемых принимал там наркотики и в ходе конфликта застрелил двоих парней, а позже вместе с приятелем решил избавиться от 26-летней свидетельницы.
Подозреваемые в расправе над девушкой и двумя парнями уже задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.
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