Россиянин расстрелял двух парней, а потом вместе с другом утопил в проруби свидетельницу

В Магадане спасатели достали со дна бухты Гертнера тела девушки и двух парней, которые были убиты насильственным образом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по региону.

Кадры подъёма тел троих погибших из магаданской бухты. Видео © СУ СКР по Магаданской области

В убийстве трёх человек и попытке скрыть преступление следователи подозревают двух местных жителей. По данным следствия, девушку утопили в проруби, а парней застрелили и потом скинули их тела туда же. Трагедия произошла ещё 5 марта в одной из квартир в пригороде Магадана. Один из подозреваемых принимал там наркотики и в ходе конфликта застрелил двоих парней, а позже вместе с приятелем решил избавиться от 26-летней свидетельницы.

Подозреваемые в расправе над девушкой и двумя парнями уже задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.