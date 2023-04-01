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1 апреля, 13:15

Житель Алушты задушил мать и бабушку, чтобы не попасть в психбольницу

Жителя Алушты задержали по подозрению в убийстве матери и бабушки

В Алуште 33-летний мужчина убил мать и бабушку, чтобы не попасть в психбольницу. Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в главке СКР по Крыму.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл в ночь на 31 марта. Злоумышленник через окно залез в пристройку дома, где спала его мать, и задушил её, после чего аналогичным способом расправился ещё и с бабушкой. После убийства мужчина вынес тела женщин на улицу и оставил на территории частного дома. Уже утром тревогу забили коллеги убитой матери, когда та не вышла в школу на работу.

"В ходе допроса задержанный пояснил следователю, что мама и бабушка вновь планировали поместить его на лечение в психиатрическое учреждение, чего он не хотел. Свою вину в совершённых убийствах обвиняемый признал полностью", — говорится в сообщении.

Участок, на котором были обнаружены трупы женщин. Фото © VK / ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Участок, на котором были обнаружены трупы женщин. Фото © VK / ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

В настоящее время с подозреваемым работают сотрудники следственных органов, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Также, вероятнее всего, ему предстоит пройти психиатрическое обследование.

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"МВД-Медиа"

Наталья Исакова
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