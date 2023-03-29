В Подмосковье школьница заказала мать подросткам-"киллерам". Женщину убили за 350 тысяч

"Следователем Следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение четверым несовершеннолетним 2009-го, 2006-го и 2007 года рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 14-летняя девочка из-за конфликта с матерью попросила своего приятеля найти лиц для её убийства. Парень предложил совершить преступление двум своим несовершеннолетним знакомым, пообещав за это 350 тысяч рублей. 24 марта вся компания собралась в квартире и стала ждать прихода женщины. Как только та вошла, один из злоумышленников напал на неё и задушил. После этого подростки покинули квартиру, но вернулись спустя два дня и, дождавшись ночи, вынесли тело убитой на самодельных носилках на мусорку.