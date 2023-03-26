Двое пьяных рецидивистов во время ссоры задушили мужчину на глазах у его жены в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга двое пьяных рецидивистов во время ссоры задушили верёвкой 43-летнего мужчину на глазах у его супруги. Об этом заявили в ГУ МВД РФ по региону.

"25 марта 2023 года в 22:43 в полицию Петроградского района поступило сообщение от 25-летней женщины о том, что по месту её жительства совершено убийство её мужа", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Правоохранители уточнили, что всё произошло в пятикомнатной коммунальной квартире, которая располагается в доме на Большой Пушкарской улице. Злоумышленниками являются двое ранее судимых 43-летних мужчин, причём один из них скрылся после случившегося. Сейчас молодая вдова и один из подозреваемых доставлены в отдел полиции, правоохранители стараются задержать другого участника конфликта. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.