В Амурской области отец убил десятимесячного сына и изрезал жену

В Благовещенске Амурской области отца заподозрили в убийстве десятимесячного ребёнка. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, 32-летнего мужчину задержали, а также возбудили уголовное дело.

В ведомстве рассказали, что в местную детскую больницу днём 26 марта привезли маленького мальчика с черепно-мозговой травмой, который, несмотря на усилия медиков, умер. Также в тяжёлом состоянии была госпитализирована мать малыша с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении упомянутых преступлений оперативники задержали главу семейства.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", — говорится в сообщении.

Задержанного уже поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.