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25 марта, 16:59
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В Екатеринбурге мать убила двоих детей и свела счёты с жизнью

В Екатеринбурге мать убила двоих детей, а затем свела счёты с жизнью. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве. По информации издания, инцидент произошёл на Технической улице. Тело женщины нашли недалеко от детской площадки возле многоэтажки.

По предварительной информации, погибшим детям было шесть и восемь лет. Известно, что у женщины был муж, семья жила в частном секторе. Официально обстоятельства и причины случившегося не озвучивают. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Омске пожилую женщину и её сына нашли в погребе собственного дома с признаками насильственной смерти.

Обложка ©

Getty Images / Soumen Hazra / EyeEm

Илья Суриков
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