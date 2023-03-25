В Екатеринбурге мать убила двоих детей и свела счёты с жизнью

В Екатеринбурге мать убила двоих детей, а затем свела счёты с жизнью. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве. По информации издания, инцидент произошёл на Технической улице. Тело женщины нашли недалеко от детской площадки возле многоэтажки.

По предварительной информации, погибшим детям было шесть и восемь лет. Известно, что у женщины был муж, семья жила в частном секторе. Официально обстоятельства и причины случившегося не озвучивают. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.