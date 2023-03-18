Заморозила насмерть на балконе: Стали известны жуткие детали убийства младенца жительницей Петербурга

В Санкт-Петербурге возбудили дело на мать, которая убила собственную новорождённую дочь и выкинула тело в мусорный контейнер. Как сообщили в ГСУ СК России по городу, 14 марта она родила малышку дома, после чего вместо обращения к врачам оставила ребёнка на открытом балконе, где он замёрз насмерть.

"В результате указанных действий новорождённая девочка скончалась. Далее подозреваемая поместила новорождённую в пакет и вынесла в мусорный контейнер, расположенный на проспекте Большевиков, где впоследствии тело ребёнка было найдено", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка", ведутся следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.