Под Волгоградом дети играли в доктора и отравились таблетками, пока мать пила с подругой

Против многодетной жительницы Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за того, что она пьянствовала с подругой в то время, как её сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошёл 26 февраля в одном из сёл Светлоярского района. К 37-летней женщине в гости пришла подруга, они стали выпивать. В этот момент семилетняя дочь и девятилетний сын хозяйки достали настоящие лекарства и начали играть в доктора. Ребята выпили по три таблетки и потеряли сознание. Детей госпитализировали с признаками токсического отравления.

Против матери возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем", ей грозит до трёх лет лишения свободы. В полиции отмечают, что женщина, у которой пять детей, в том числе четверо несовершеннолетних, стала злоупотреблять алкоголем с 2020 года.

"В настоящее время четверо несовершеннолетних находятся в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении злоумышленницы родительских прав", — рассказали в ГУ МВД.