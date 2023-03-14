В Ленобласти школьник впал в кому после таблетки, которая есть в любой аптечке

Шестиклассник из города Отрадное Ленинградской области впал в кому, выпив таблетку от головной боли. Об этом сообщает во вторник издание "Невские новости".

В полицию обратились сотрудники Шлиссельбургской городской больницы, сообщив, что к ним поступил 12-летний школьник в тяжёлом состоянии. Со слов мамы мальчика, она дала сыну таблетку анальгина, когда он пожаловался на головную боль, но школьнику стало только хуже. Женщина вызвала скорую помощь, сейчас её сын находится в реанимации.

Почему организм ребёнка таким образом отреагировал на препарат, который есть в любой домашней аптечке, врачи пока не знают.