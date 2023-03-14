В Ленобласти школьник впал в кому после таблетки, которая есть в любой аптечке
В Ленинградской области 12-летний мальчик впал в кому, выпив таблетку от головной боли
Шестиклассник из города Отрадное Ленинградской области впал в кому, выпив таблетку от головной боли. Об этом сообщает во вторник издание "Невские новости".
В полицию обратились сотрудники Шлиссельбургской городской больницы, сообщив, что к ним поступил 12-летний школьник в тяжёлом состоянии. Со слов мамы мальчика, она дала сыну таблетку анальгина, когда он пожаловался на головную боль, но школьнику стало только хуже. Женщина вызвала скорую помощь, сейчас её сын находится в реанимации.
Почему организм ребёнка таким образом отреагировал на препарат, который есть в любой домашней аптечке, врачи пока не знают.
Ранее врач-терапевт Олег Абакумов призвал родителей не давать детям препараты "Ибуклин", "Аспирин" и "Анальгин", чтобы сбить высокую температуру. По словам специалиста, неверные методы могут вызвать интоксикацию, проблемы с печенью и понизят иммунитет. Анальгин негативно влияет на кроветворение и повышает восприимчивость организма к инфекциям, аспирин запрещён для возраста младше 15 лет, а нимесулид губительно действует на детскую печень.
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