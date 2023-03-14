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14 марта, 13:17

На Урале суду пришлось заставить женщину лечить тяжелобольную дочь

В Екатеринбурге суд обязал мать давать лекарства дочери, которую та не хотела лечить

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга обязал маму шестилетней девочки обеспечить её приёмом препаратов, которые для неё жизненно необходимы, хотя до этого женщина отказывалась её лечить. Об этом пишет ЕАН.

По словам прокурора Свердловской области Марины Канатовой, 36-летняя женщина всячески отказывалась лечить дочь и давать ей лекарства, хотя заболевание девочки является опасным для окружающих. В суде прокурор заявила, что иск необходимо удовлетворить ради сохранения жизни и здоровья ребёнка и предупреждения распространения заболевания на других людей.

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Артур Белкин
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