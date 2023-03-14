На Урале суду пришлось заставить женщину лечить тяжелобольную дочь

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга обязал маму шестилетней девочки обеспечить её приёмом препаратов, которые для неё жизненно необходимы, хотя до этого женщина отказывалась её лечить. Об этом пишет ЕАН.

По словам прокурора Свердловской области Марины Канатовой, 36-летняя женщина всячески отказывалась лечить дочь и давать ей лекарства, хотя заболевание девочки является опасным для окружающих. В суде прокурор заявила, что иск необходимо удовлетворить ради сохранения жизни и здоровья ребёнка и предупреждения распространения заболевания на других людей.