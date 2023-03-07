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7 марта, 11:34

В петербургском онкодиспансере открыли Центр профилактики рака шейки матки

В Санкт-Петербурге в городском клиническом онкологическом диспансере на проспекте Ветеранов открыли Центр профилактики рака шейки матки, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В 2021 году в Северной столице и Ленобласти было выявлено свыше 600 новых случаев рака шейки матки. При этом первую стадию, при которой возможна операция, диагностировали менее чем у 30% женщин.

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"Мы не хотим лечить рак шейки матки. Мы хотим его предупреждать. Мы хотим, чтобы у наших петербургских женщин его просто не было. Может, будет у какой-то части, но очень маленькой", сказала главный специалист по клинической онкологии городского онкодиспансера Рашида Орлова.

Рак шейки матки — четвёртый по распространённости вид рака среди женщин во всём мире и одно из немногих онкозаболеваний, при котором известна причина возникновения опухоли — это вирус папилломы человека.

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Ранее онколог Иван Карасёв объяснил, когда микроволновка может вызвать рак. Врач успокоил, отметив, что современные СВЧ-печи безопасны для здоровья человека и их использование не может спровоцировать появление онкологического заболевания, кроме одного случая.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Никонов
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