В петербургском онкодиспансере открыли Центр профилактики рака шейки матки

В Санкт-Петербурге в городском клиническом онкологическом диспансере на проспекте Ветеранов открыли Центр профилактики рака шейки матки, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В 2021 году в Северной столице и Ленобласти было выявлено свыше 600 новых случаев рака шейки матки. При этом первую стадию, при которой возможна операция, диагностировали менее чем у 30% женщин.

"Мы не хотим лечить рак шейки матки. Мы хотим его предупреждать. Мы хотим, чтобы у наших петербургских женщин его просто не было. Может, будет у какой-то части, но очень маленькой", — сказала главный специалист по клинической онкологии городского онкодиспансера Рашида Орлова.

Рак шейки матки — четвёртый по распространённости вид рака среди женщин во всём мире и одно из немногих онкозаболеваний, при котором известна причина возникновения опухоли — это вирус папилломы человека.