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5 марта, 17:16

Онколог объяснил, когда микроволновка может вызвать рак

Врач Карасёв объяснил, в каком случае пользование микроволновкой может вызвать рак

Современные СВЧ-печи безопасны для здоровья человека, их использование не может спровоцировать появление онкологического заболевания, за исключением случаев некачественной или сломанной техники. Об этом рассказал порталу "Доктор Питер" врач-онколог Иван Карасёв.

"Что касается микроволновок, то физически они не могут вызывать никаких онкологических заболеваний. Но риски появляются, если мы имеем дело с неисправной, несертифицированной техникой, сделанной умельцами, что называется, на коленке", объяснил он.

Микроволновки выпускаются с 1960-х годов, за это время они стали максимально удобны и безопасны. Однако следует использовать устройство согласно инструкции по эксплуатации. Так, безопасное расстояние до работающей СВЧ-печи — это как минимум полметра, предупредил медик.

По его словам, есть случаи возникновения злокачественной опухоли органов репродуктивной системы у продавцов фастфуда, так как они постоянно находятся в десяти сантиметрах от микроволновки на своей торговой точке. Однако эта связь окончательно не доказана, заметил Карасёв. А вот в домашних условиях гораздо важнее, в чём именно вы разогреваете еду.

"Навредить может не сама СВЧ-печь, а посуда, в которой вы разогреваете еду. Речь идёт об одноразовых тарелках. В этом случае часть синтетических веществ попадает в пищу. Если человек постоянно так делает, то со временем накопительный эффект будет, возможно, даже в виде онкологического заболевания", резюмировал доктор.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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