Названы факторы, провоцирующие развитие рака пищевода

Врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" Денис Романов в беседе с Лайфом назвал факторы, провоцирующие развитие рака пищевода.

По словам медика, любое повреждение слизистой пищевода повышает риск развития онкологии. Оно может быть механическим (например, при проглатывании твёрдых предметов или плохо пережёванной пищи), термическим (при проглатывании горячей пищи или напитков) и химическим (этим фактором могут быть спиртные напитки или, к примеру, химический ожог пищевода при проглатывании кислот или щелочей).

"Особенно значимыми могут быть те ситуации, когда термическое или химическое повреждение слизистой пищевода ведёт к образованию рубцов. Так что ешьте, пожалуйста, тёплое, хорошо пережёвывайте пищу и не злоупотребляйте алкоголем", — отметил собеседник Лайфа.

К ещё одному фактору, провоцирующему опасный недуг, врач отнёс курение. Он отметил, что употребление любых табачных изделий приводит к появлению около 30% онкологических заболеваний и рак пищевода как раз является одним из них. Другой большой группой причин развития болезни являются хронические воспалительные заболевания, включая пищевод Барретта — состояние, когда вместо нормальной слизистой пищевода в нём появляются участки слизистой кишечного типа, то есть той, которая в норме присуща толстой кишке. Такая болезнь, по словам Романова, свидетельствует об очевидном предраковом состоянии, способном вызвать развитие онкологии. При этом стоит отметить, что пищевод Барретта является крайне редкой патологией, так как обнаруживается всего лишь у 1% населения.

К другим заболеваниям, провоцирующим рак, наш собеседник отнёс эзофагит — воспаление стенки пищевода, дивертикулит — воспаление ниши, образовавшейся в стенке пищевода, а также лейкоплакию — ороговение покровного слоя эпителия пищевода. Чтобы исключить опасные диагнозы, медик рекомендовал своевременно пройти обследование.