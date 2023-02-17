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17 февраля, 08:56

Врач назвал гематурию первым признаком рака почки

Уролог Гадзиян назвал кровь в моче признаком ранней стадии рака почек

Наличие крови в моче может быть признаком начальной стадии рака почек. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян.

"Если углубиться в симптомы, то на начальных стадиях рак почки протекает бессимптомно. Но первым признаком обычно становится гематурия. Кровь в моче часто появляется внезапно — однократно или периодически", — написал врач в телеграм-канале.

Он также добавил, что на начальной стадии рака почек у пациентов наблюдается ноющая боль, небольшое повышение температуры на длительное время, потливость и слабость.

Уролог указал, что кроме генных мутаций на возникновение опухоли может повлиять неконтролируемый приём анальгетиков и других лекарств, а также злоупотребление жирной пищей, курение, хроническая почечная недостаточность и диабет.

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По словам специалиста, не стоит ждать, когда боль настигнет сама. Он рекомендовал проходить регулярные обследования у медиков, даже если нет видимых проблем со здоровьем и ничего не беспокоит.

Ранее Лайф писал, что зачастую развитие злокачественной опухоли можно не заметить, поскольку оно начинается бессимптомно. Об этом рассказал директор Центра молекулярной онкологии биолог Владислав Милейко.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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