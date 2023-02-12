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12 февраля, 02:07

Учёный перечислил возможные признаки развития рака

Биолог Милейко: Потеря веса или слабость могут быть признаками рака

Развитие злокачественной опухоли в большинстве случаев можно не заметить: оно начинается бессимптомно. Его также легко спутать с другими патологиями. Об этом рассказал директор Центра молекулярной онкологии биолог Владислав Милейко. Так, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями, могут быть признаками рака. Для каждого вида характерны определённые симптомы, уточнил медик.

"Для рака молочной железы это, в частности, уплотнения в подмышечных лимфоузлах. Для рака толстой кишки — продолжительное отсутствие стула, наличие примесей крови в стуле. Конечно, это не специфические симптомы онкологического заболевания, но при их появлении нужно не раздумывая обратиться к врачу, для начала — к терапевту", — посоветовал Милейко в интервью радио Sputnik.

Анализы на онкомаркеры (вещества, которые можно определить в крови, связанные с ростом злокачественной или доброкачественной опухоли) не являются надёжным способом диагностики рака, объяснил биолог. Он рассказал, что эти молекулы неспецифичны и могут говорить о широком круге заболеваний. Единственный маркер, который можно использовать для ранней диагностики, — простатспецифический антиген, но только в случае рака простаты. Поэтому делать такие анализы бессмысленно.

Однако, если анализ уже сдан и показатель кратно превышает норму, имеет смысл обратиться к врачу. Биолог добавил, что обычно обследования на рак назначают людям старше пятидесяти лет, а также с наследственными рисками. Иногда при наличии распространённых мутаций в организме люди живут и не страдают.

"Примерно в 10% случаев это наследственные нарушения, которые человек получил от родителей. У носителей таких мутаций риск заболеть раком до десяти раз выше, чем в среднем у человека их возраста. Но если знать про отягощённый наследственный генетический статус, можно с помощью обследований сократить риски фатального исхода до среднепопуляционных и даже ниже", — рассказал учёный.

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Ранее Лайф писал, возможно ли самостоятельно определить рак. Сделать это без помощи врача можно, когда опухоль уже видно. Однако стоит помнить, что признаки могут появиться и при возникших осложнениях, когда опухоль вышла за пределы первой стадии.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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