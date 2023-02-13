От инфаркта до рака: Врач рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует икота

Долгая и частая икота может указывать на некоторые заболевания вплоть до инфаркта и онкологии. Об этом в беседе с "Тульской службой новостей" предупредила врач-гастроэнтеролог Юлия Трошкина. По её словам, причины икоты могут быть разные, среди них — переедание, заглатывание воздуха во время приёма пищи, переохлаждение.

Различная интоксикация также может вызывать икание. Как пояснила врач, иногда при алкоголизме оно начинает носить уже центральный и токсический характер, из-за чего может спровоцировать инфаркт. Обычно икота не требует медикаментозной терапии и довольно быстро проходит сама. Однако если она продолжается длительное время, то могут помочь препараты-пеногасители, содержащие симетикон, или стимулирующие перистальтику желудка прокинетики. Вместе с тем медик рекомендует исключить курение, в том числе электронных сигарет. Если же икота негативно влияет на сон или, к примеру, питание человека, то необходимо обратиться к специалисту, резюмировала Трошкина.