Врач раскрыл связь между недосыпом и раком

Регулярный и качественный сон способствует укреплению иммунной системы человека, что, в частности, даёт дополнительную защиту от онкологических заболеваний. Об этом рассказал заведующий отделением физиологии медицинского факультета Фракийского университета Турции, профессор Левент Озтюрк.

"Для поддержания иммунной системы нельзя жертвовать сном. Необходимо спать столько, сколько нужно. Крепкая иммунная система также чрезвычайно важна для предотвращения развития рака. Когда иммунная система сильна, это крепкий щит и от онкологии", — приводит издание En Son Haber слова специалиста.

По словам профессора, во время сна в организме происходит процесс уничтожения клеток, склонных к канцеризации. Он также добавил, что недавние результаты исследований показали, что у людей, которые рано ложатся спать и просыпаются, риск развития рака пищеварительного тракта значительно ниже.