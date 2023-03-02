Учёные обнаружили простой способ снизить риск развития рака
Учёные выяснили, что 11 минут прогулки снижают риск развития инсульта и рака
Исследования учёных из Кембриджского университета показали, что для снижения риска болезней сердца, развития инсульта и рака достаточно и 11-минутной ежедневной прогулки
Как пишет Sciencedaily, ссылаясь на исследователей из отдела эпидемиологии Совета медицинских исследований, 150 минут в неделю смогут предотвратить примерно одну из шести (16%) ранних смертей, один из девяти (11%) случаев сердечно-сосудистых заболеваний и один из 20 (5%) случаев рака.
Изучив данные от более 30 миллионов человек из 94 крупных исследований, учёные также обнаружили, что и половина нагрузки — 75 минут в неделю или 11 в день могут снизить риск ранней смерти на 23%. Больше всего это снизило риск развития рака в области головы и шеи, а также миелоидного лейкоза, миеломы и рак кардиального отдела желудка (14-26%). Чуть меньше снижается риск развития рак лёгких, печени, толстой кишки и молочной железы (3-11%). При это речь идёт необязательно о беге или других видах спорта. Подойдут ходьба и езда на велосипеде, танцы, теннис.
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