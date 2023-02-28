Россиянкам раскрыли, как быстро похудеть и помолодеть

Завтра первый день весны, а значит, самое время задуматься о своём здоровье и внешнем виде. Диетолог Евгения Пегова дала советы, которые помогут быстро привести себя в порядок и прийти в форму после зимней "зажировки".

По словам эксперта, в первую очередь стоит задуматься над рационом питания. От того, что мы потребляем, зависят и стройность, и красота кожи и волос, поэтому лучше исключить всё не полезное и вредное. В числе запретных блюд и продуктов должно быть жареное, солёное и сладкое. Лучше обратить внимание на зелень, овощи, полезные жиры, ягоды и фрукты.

Однако одним питанием ограничиться не получится, также нельзя пренебрегать и физической активностью. Только не нужно зарабатывать чрезмерную усталость и травмы, пытаясь совершить подвиг в спортзале после долгого отдыха. Лучше возвращаться к спорту постепенно, начиная с плавания или пеших прогулок. А вот о лифте и общественном транспорте лучше забыть.

Не менее важными факторами являются хороший сон и достаточное количество воды. Также можно попробовать сходить на массаж и в сауну. После процедур из организма выйдут токсины и лишняя жидкость, тело придёт в тонус, а качество кожи улучшится.

"Также стоит усилить свой ежедневный уход. К стандартному очищению и увлажнению кожи добавьте лёгкие домашние пилинги и мощные омолаживающие маски. Курс из трёх-пяти процедур обязательно даст эффект", — приводит портал "Подмосковье сегодня" слова косметолога Олеси Панченко.