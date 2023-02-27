Диетолог объяснила, можно ли похудеть во время Великого поста

Сбросить лишние килограммы во время поста можно, но они уйдут за счёт потери мышечной ткани, а не жировой. В таком случае вес может быстро вернуться, предупредила диетолог Татьяна Залётова.

"Многие пытаются использовать пост как диету для снижения веса, но это в корне неправильно. Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья", — рассказала врач в беседе с РИА "Новости".

Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, нужно полностью менять пищевые привычки, только так можно сохранять вес в нужной норме. Диетолог отметила, что пост — это, по сути, временный переход на вегетарианство. Но без животного белка человек лишается аминокислот, которые нужны для построения клеток, поэтому питание должно быть разнообразным.

Исключение белковой пищи из рациона поможет скинуть килограммы, но только потому что снизится мышечная масса, и после поста вес, скорее всего, станет больше.

Принимать пищу во время поста нужно в одно и то же время, уточнила Залётова. Легче всего его переносят люди, которые иногда устраивают разгрузочные дни и придерживаются сбалансированного питания.