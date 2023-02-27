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27 февраля, 08:11

Врач назвала болезни, при которых соблюдать пост крайне опасно

Врач Тананакина: С заболеваниями ЖКТ и диабетом лучше отказаться от соблюдения поста

В этом году предшествующий Пасхе Великий пост начался 27 февраля и продлится до 15 апреля. Многие люди соблюдают его, желая стать лучше, однако придерживаться поста можно далеко не всем. Как рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина, особенно это касается людей с некоторыми заболеваниями.

"Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчнокаменной болезнью, то есть с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью", — сообщила доктор.

По её словам, в период ограничения в еде организм не получает должного количества белка, жира, витаминов D, А, В12, железа, кальция, а также фосфора. Их дефицит может привести к весьма печальным последствиям. В частности, для детей это может грозить задержкой психического и физического развития, а для взрослых это может быть чревато остеопорозом, анемией и ослаблением иммунитета.

Не стоит рисковать и больным сахарным диабетом: прежде чем начать поститься, нужно проконсультироваться с врачом. Вместе с тем соблюдать пост нельзя беременным и кормящим женщинам и детям до 14 лет, резюмировала врач.

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Ранее эндоскопист Праведников сообщил, что изжога может стать основным симптомом эрозии пищевода. Вместе с тем причин её возникновения может быть несколько: грыжа пищеводного отверстия, физиологические особенности, неправильный образ жизни, лишний вес или же возраст, когда появляются соответствующие факторы.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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