Врач рассказал, как заподозрить у себя эрозию пищевода и к чему она может привести

Эрозия пищевода — одна из самых распространённых патологий пищеварительной системы, из-за которой у человека может развиться ряд других заболеваний. В беседе с Лайфом врач-эндоскопист, заведующий отделением клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде, врач высшей квалификационной категории Павел Праведников рассказал, как заподозрить у себя недуг и каковы его основные симптомы.

"Механизм развития заболевания прост: не смыкается нижний пищевой сфинктер (клапан между пищеводом и желудком), в результате чего происходит заброс содержимого из желудка в пищевод. На фоне заброса содержимого происходят воспалительные изменения в слизистой оболочке пищевода, которые и называются эрозией", — отметил Праведников.

Причин возникновения эрозии может быть несколько: грыжа пищеводного отверстия, физиологические особенности, неправильный образ жизни, лишний вес или же возраст, когда появляются соответствующие факторы. Основным симптомом заболевания является изжога, когда у человека из-за давления на брюшную полость содержимое желудка попадает в пищевод. При этом, если вас мучают неприятные ощущения после еды, нужно немедленно обратиться к врачу.

"За последние пять лет резко выросло количество пациентов с воспалительными заболеваниями ЖКТ. Среди причин — неправильное питание, образ жизни и другие факторы внешней среды. При направлении врача-гастроэнтеролога на гастроскопию важно не откладывать и пройти процедуру вовремя, чтобы вовремя поймать болезнь и начать лечение", — подытожил специалист.