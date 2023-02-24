Врач объяснил, чем повышенное давление опаснее пониженного

Больше трети населения Земли страдает от повышенного артериального давления, то есть гипертонии. А гипотония, то есть пониженное давление, — у каждого четвёртого. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Наибольшую опасность представляет первое, пояснил доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, остеопат-невролог Владимир Белаш. При гипертонии есть риск сосудистых катастроф, например инсульта и инфаркта миокарда.

"Если у человека есть атеросклеротические изменения сосудов и повышенная свёртываемость крови, то подъём давления значительно повышает риски. Могут формироваться тромбы, также это чревато повреждением атеросклеротической бляшки, в результате чего от неё может оторваться кусочек и по кровотоку попасть в артерию, закупорив её", — цитирует газета "Известия" Белаша.

Врач пояснил, как определить повышенное давление: оно сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой, головокружением, пульсацией в висках. Может ухудшиться зрение — от появления нечёткости до мушек перед глазами.