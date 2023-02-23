Гастроэнтеролог назвала самые полезные сладости для детей

Сахар бывает разным, как и его доля в том или ином продукте. При этом его лучше употреблять в натуральном виде, чем в переработанном, который содержится в пирожных, тортах, мороженом, шоколаде и других источниках быстрых углеводов. Какие же сладости полезны, рассказала в беседе с Лайфом врач-гастроэнтеролог, врач-эндоскопист "СМ-Клиники" Татьяна Харькина.

Итак, первыми в списке полезных сладостей оказались сухофрукты. По словам врача, в них содержится много углеводов, но сахар остаётся натуральным. При этом здесь нет вредных добавок, но есть польза. В минимальных количествах плохие вещества есть и в мармеладе промышленного производства. К тому же при готовке добавляется пектин, полезный для человека.

Полезны также зефир и пастила. Они готовятся из фруктового пюре. В эти сладости добавляют яичный белок, сахар и тот же пектин. В конфетах из сухофруктов сочетаются натуральный сахар с оригинальным лакомством, например орехами, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и стимулируют умственную деятельность.

Козинаки состоят из натурального мёда, семян подсолнечника и орехов. В них ещё содержится кунжут, богатый калием, фосфором, магнием и антиоксидантами. Те же микроэлементы есть в больших количествах в орехах. Полезным является и натуральный мёд. Причём его можно включать в рацион как в самостоятельном виде в небольших количествах, так и сочетать с другой едой, например творогом, фруктами и кашами.