Диетолог рассказала, как сделать блины менее калорийными и не переедать на Масленицу

Во время Масленицы крайне важно не съедать слишком много блинов, однако позволить себе больше возможно в том случае, если снизить калорийность готового блюда. О том, как это сделать, "Газете.ru" рассказала врач – диетолог-эндокринолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Альбина Комиссарова.

"Замените половину муки на цельнозерновую. Не добавляйте в тесто сахар, а измельчённую зелень — пожалуйста. Смазывайте сковороду маслом единожды, а не перед каждым новым блином. И используйте в меру сладкие и жирные топпинги: йогурты, творог, ягоды и фрукты, рыбу, икру и другие", — отметила специалист.

Впрочем, придерживаться этих советов нужно лишь в том случае, если вкус изменённого блюда вам приходится по нраву. В остальном — лучше съедать блины, приготовленные по привычному всем рецепту.