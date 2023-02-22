В Петербурге — с ягодами, в Поволжье — с творогом: Какие блины едят в разных регионах России в Масленицу

В последнюю Масленую неделю в России значительно вырос спрос на услуги по приготовлению блинов. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса услуг Youdo.com, которые есть в распоряжении Лайфа.

По данным сервиса, спрос на категорию "приготовление еды" в Масленую неделю вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. К тому же в топе объявлений — напечь вкусных домашних блинов или помочь заполнить их самыми разными начинками. Цена зависит от количества блинов и составляет от одной тысячи до 4,5 тысячи рублей за услугу.

Кроме прочего, аналитики рассказали, что в Москве чаще всего заказывают блины с мясными начинками — ветчиной и фаршем, а в Санкт-Петербурге предпочитают лакомства с ягодами. В Поволжье популярны наполнения из творога и яблок, а в Приморской области — из рыбы.