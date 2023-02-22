В Петербурге — с ягодами, в Поволжье — с творогом: Какие блины едят в разных регионах России в Масленицу
Исследование: В Москве предпочитают блинчики с ветчиной и фаршем, а в Петербурге — с ягодами
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В последнюю Масленую неделю в России значительно вырос спрос на услуги по приготовлению блинов. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса услуг Youdo.com, которые есть в распоряжении Лайфа.
По данным сервиса, спрос на категорию "приготовление еды" в Масленую неделю вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. К тому же в топе объявлений — напечь вкусных домашних блинов или помочь заполнить их самыми разными начинками. Цена зависит от количества блинов и составляет от одной тысячи до 4,5 тысячи рублей за услугу.
Кроме прочего, аналитики рассказали, что в Москве чаще всего заказывают блины с мясными начинками — ветчиной и фаршем, а в Санкт-Петербурге предпочитают лакомства с ягодами. В Поволжье популярны наполнения из творога и яблок, а в Приморской области — из рыбы.
Напомним, Масленая неделя в 2023 году начинается 20 февраля, а заканчивается Прощёным воскресеньем 26 февраля. Традиционно в этот период принято печь и есть блины. Как рассказали в Роспотребнадзоре, готовить их лучше на овсяной или гречневой муке. Это поможет снизить калорийность блюда. А диетолог Кабанов рассказал, что без вреда для здоровья в день можно съедать максимум два блина с сытной начинкой.