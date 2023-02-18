Россиянам рассказали, какую муку лучше брать для блинов на Масленицу
Роспотребнадзор призвал готовить блины на Масленицу из овсяной муки
Для приготовления блинов на Масленицу лучше выбирать овсяную или гречневую муку вместо пшеничной. Это поможет снизить калорийность блюда, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства", — рассказали ТАСС в ведомстве.
Там также посоветовали обращать внимание на сорт муки. Самый нежный — это высший, отметили в ведомстве, именно в нём мучные частички (0,1–0,2 мм) мельче остальных. Но одновременно содержание полезных веществ там ниже, чем при грубом помоле. Роспотребнадзор также рекомендовал брать продукт в бумажных пакетах, так мука "дышит" и дольше сохраняет свойства.
Ранее Лайф писал, что названы города, которым повезёт с погодой на Масленой неделе. Жителям южных городов России можно провести период масленичных гуляний на улице и не замёрзнуть, а вот Сибирь и Урал традиционно ожидает мороз.
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