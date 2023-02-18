Россиянам рассказали, какую муку лучше брать для блинов на Масленицу

Для приготовления блинов на Масленицу лучше выбирать овсяную или гречневую муку вместо пшеничной. Это поможет снизить калорийность блюда, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства", — рассказали ТАСС в ведомстве.

Там также посоветовали обращать внимание на сорт муки. Самый нежный — это высший, отметили в ведомстве, именно в нём мучные частички (0,1–0,2 мм) мельче остальных. Но одновременно содержание полезных веществ там ниже, чем при грубом помоле. Роспотребнадзор также рекомендовал брать продукт в бумажных пакетах, так мука "дышит" и дольше сохраняет свойства.