Лайф узнал, будут ли угощать в столовой Госдумы блинами с икрой на Масленой неделе
Пресс-секретарь Управделами Президента РФ: В столовых АП и Госдумы появятся блины и постное меню
Во время Масленой недели в столовых Госдумы и Администрации Президента РФ будут давать блины с разными начинками, но икра представлена не будет. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.
"Будут блины и с начинкой, и без. С вареньем, творогом, грибами, ветчиной и сыром", — подчеркнула она.
Кроме того, будет предусмотрено и постное меню, в которое войдут различные супы и вторые блюда.
Ранее Лайф рассказывал, что в преддверии Масленицы в России поднялись цены на икру. Так, стоимость икры горбуши возросла сразу на 9%.
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