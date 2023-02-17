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Опубликовано 17 февраля 2023, 16:45

Лайф узнал, будут ли угощать в столовой Госдумы блинами с икрой на Масленой неделе

Пресс-секретарь Управделами Президента РФ: В столовых АП и Госдумы появятся блины и постное меню

Во время Масленой недели в столовых Госдумы и Администрации Президента РФ будут давать блины с разными начинками, но икра представлена не будет. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.

"Будут блины и с начинкой, и без. С вареньем, творогом, грибами, ветчиной и сыром", — подчеркнула она.

Кроме того, будет предусмотрено и постное меню, в которое войдут различные супы и вторые блюда.

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Ранее Лайф рассказывал, что в преддверии Масленицы в России поднялись цены на икру. Так, стоимость икры горбуши возросла сразу на 9%.

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Александр Юнашев
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