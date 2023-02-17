Лайф узнал, будут ли угощать в столовой Госдумы блинами с икрой на Масленой неделе

Во время Масленой недели в столовых Госдумы и Администрации Президента РФ будут давать блины с разными начинками, но икра представлена не будет. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Управделами Президента РФ Елена Крылова.

"Будут блины и с начинкой, и без. С вареньем, творогом, грибами, ветчиной и сыром", — подчеркнула она.

Кроме того, будет предусмотрено и постное меню, в которое войдут различные супы и вторые блюда.