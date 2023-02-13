Аналитики выяснили, как изменились цены на икру перед Масленицей

В преддверии Масленицы поднялись цены на красную икру. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", пишет РИА "Новости".

Так, средний чек при покупке икры горбуши увеличился в годовом выражении на 9%, до 1103 рублей, икры кеты — на 5%, до 1810 рублей, икры нерки — на 8%, до 1731 рубля. Больше всего подорожала икра кижуча — на 21%, до 2289 рублей. При этом аналитики отмечают, что спрос на икру сейчас нельзя назвать высоким, а наибольшее снижение произошло в самых бюджетных её категориях. К примеру, число покупок икры горбуши и кеты снизилось на 30%.

"В прошлом и текущем году потребитель воздерживается от крупных застолий — в том числе по этой причине нет высокого спроса на такую продукцию", — заявили эксперты.