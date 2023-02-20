Россиянам назвали "безопасную" порцию блинов в день, и это меньше, чем вы ожидали

Максимум два блина с сытной начинкой можно съедать в день без вреда для фигуры и здоровья. Об этом рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

"Примерная калорийность одного блина на молоке — 80 килокалорий. К этой цифре нужно добавить калорийность начинок и добавок. Блин с мясом "весит" уже 270 килокалорий, это практически самостоятельное блюдо", — пояснил Кабанов в беседе с "Лентой.ру".

Диетолог предупредил, что популярные сладкие добавки к блинам также очень калорийны. Так, в столовой ложке шоколадной пасты содержится порядка 100 килокалорий, а в 20 граммах сгущённого молока — около 60 килокалорий. По словам эксперта, это пустые калории без питательной ценности, которые ведут к перееданию и набору лишнего веса.

"Идеальная порция блинов с начинкой — одна-две штуки, без начинки — три-пять. Для максимальной пользы выбирайте лёгкие, растительные начинки — тушёную капусту, печёное яблоко, банан", — рекомендует специалист.

Кабанов добавил, что яйца, молоко и кефир, используемые для приготовления блинов, считаются источниками насыщенных жиров. Кардиологи советуют ограничить их долю в рационе до 10% от суточной калорийности. В заключение диетолог подчеркнул, что в питании важна умеренность, поэтому идеальным вариантом угощения в Масленицу являются блины с лёгкими начинками.