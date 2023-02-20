Диетолог дала совет, как блинами на Масленицу не испортить фигуру

С 20 по 26 февраля россияне будут праздновать Масленицу. Этот праздник славится главным блюдом — блинами. Их можно есть на десерт или в качестве основного блюда. Чтобы не навредить фигуре и здоровью, нужно соблюдать норму, отметила диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова.

"Если вы решили порадовать себя блинами на Масленицу, за один раз можно съесть от четырёх до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины. Однако, если вы планируете есть это блюдо ежедневно в течение всей праздничной недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов, причём в первой половине дня", — рассказала Нефёдова в интервью радио Sputnik.

На один блин приходится немалое количество килокалорий — в среднем 120–150, напомнила она. Блины с вареньем, топлёным маслом или жирной сметаной нужно рассматривать как десерт и употреблять в ограниченных количествах. Если правильно выбрать муку и начинку, то от продукта можно получить пользу.

"Если заменить муку на цельнозерновую, на гречневую или полбяную, использовать минимальное количество сахара, плюс начинить блины, например, хорошей жирной рыбой, это будет полезный вариант. Можно ещё купить сковородку, которая позволяет жарить без масла", — добавила Нефёдова.