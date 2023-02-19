Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 05:37

Аналитики выяснили, на сколько за год в России подорожали блины

"Чек индекс": В среднем индекс блинов по России вырос за год на 7%, до 93 рублей

За год средний чек на продукты для блинов подрос на 7%. Так, 500 миллилитров молока, два яйца, 200 граммов муки, три столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли обойдутся россиянам в 93 рубля. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Чек индекс", сравнив данные с 1 по 15 февраля 2022-го и 2023 года, пишет РИА "Новости".

"Cредний чек затрат на покупку такого "блинного" продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 93 рубля. Это на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении.

При этом индекс блинов в Москве за год вырос на 5%, до 99 рублей, в Санкт-Петербурге — на 10%, до 96 рублей, в Казани — на 9%, до 90 рублей, в Екатеринбурге — на 10%, до 102 рублей, в Новосибирске — на 6%, до 103 рублей. В заведениях общепита порцию блинов покупают в среднем за 142 рубля, а это на 18% выше уровня 2022 года, оладьи — за 133 рубля (на 10%).

Вместе с тем ценник на банку варенья к блинам в преддверии Масленицы 2023 года вырос на 2% и теперь составляет 148 рублей. Сгущёнка россиянам сегодня обойдётся в 107 рублей в среднем, она подорожала на 2%.

Россиянам рассказали, какую муку лучше брать для блинов на Масленицу

Россиянам рассказали, какую муку лучше брать для блинов на Масленицу

Ранее аналитики выяснили, как изменились цены на икру перед Масленицей. По их данным, больше всего подорожала икра кижуча — на 21%, до 2289 рублей.

Обложка ©

Freepik / KamranAydinov

Светлана Оперук
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Личные финансы
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров