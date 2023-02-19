Аналитики выяснили, на сколько за год в России подорожали блины

За год средний чек на продукты для блинов подрос на 7%. Так, 500 миллилитров молока, два яйца, 200 граммов муки, три столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли обойдутся россиянам в 93 рубля. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Чек индекс", сравнив данные с 1 по 15 февраля 2022-го и 2023 года, пишет РИА "Новости".

"Cредний чек затрат на покупку такого "блинного" продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 93 рубля. Это на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении.

При этом индекс блинов в Москве за год вырос на 5%, до 99 рублей, в Санкт-Петербурге — на 10%, до 96 рублей, в Казани — на 9%, до 90 рублей, в Екатеринбурге — на 10%, до 102 рублей, в Новосибирске — на 6%, до 103 рублей. В заведениях общепита порцию блинов покупают в среднем за 142 рубля, а это на 18% выше уровня 2022 года, оладьи — за 133 рубля (на 10%).

Вместе с тем ценник на банку варенья к блинам в преддверии Масленицы 2023 года вырос на 2% и теперь составляет 148 рублей. Сгущёнка россиянам сегодня обойдётся в 107 рублей в среднем, она подорожала на 2%.