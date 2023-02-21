Врач объяснила, кому лучше отказаться от блинов на Масленицу

Традиционные блины считаются довольно калорийным и жирным блюдом, поэтому от их употребления даже на Масленицу стоит отказаться людям, которые страдают от болезней ЖКТ, например панкреатитом, холециститом и язвенной болезнью. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач-диетолог Ирина Мансурова.

Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от блинов тем, кто страдает избыточным весом и сахарным диабетом, а также непереносимостью глютена, казеина. Однако она отметила, что это совсем не приговор, ведь можно заменить обычное молоко на растительное, использовать муку без глютена и добавить меньше растительного масла.

Вкус и польза блинов для организма зависят от того, какие ингредиенты были использованы в процессе приготовления и какая начинка добавлена, подчеркнула Мансурова. Использовать для начинки можно, например, мясо, рыбу, икру, варенье, сгущённое молоко, сметану и творог.

Мясо

Мясо содержит белок и витамины группы В, которые участвуют в формировании кровяных клеток, в обменных процессах и в работе головного мозга. Также в продукте есть цинк и селен, которые поддерживают иммунную систему, обладают антиоксидантным эффектом. Больше всего селена находится в мясе птицы.

Рыба

Рыба богата источником жирных кислот омега-3 и омега-6. Они являются строительным материалом для клеток мозга, а также способствуют снижению вредного холестерина в крови. Продукт особенно полезен для щитовидной железы из-за большого содержания йода. Также в рыбе содержатся витамины группы А, В, Е, D (на уровень выше животного мяса).

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При этом неважно, положите вы в блинчик начинку из рыбного фарша или же из малосольной рыбы. Кстати, любителям морепродуктов можно обратить внимание на икру. Она содержит белок и жиры, фолиевую кислоту, витамины D, А, Е, йод, кальций, железо, жирные кислоты омега-3, лецитины и другие полезные вещества.

Творог

Творог богат фосфором, кальцием, железом, магнием, витаминами А и Е, аминокислотами, углеводами. При этом не стоит бояться жирных сортов, ведь они больше других снабжают энергией и обеспечивают питательными веществами. Однако людям с лишним весом или другими противопоказаниями лучше выбирать творог с низкой калорийностью.

Кстати, сметана полезна так же, как молоко и творог. Жидкий кисломолочный продукт содержит витамины А, С, Е, К, D, группы В, а также кальций, калий, цинк, железо и аминокислоты. Сочетание высокого содержания витамина D и кальция способствует наиболее быстрому усвоению организмом. Сметана воздействует на костную ткань, ногти, волосы и кожу. Однако при противопоказаниях по состоянию здоровья следует выбирать низкую жирность.

Варенье

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В варенье много меди, железа, магния, фосфора, марганца, калия, кальция, органических кислот, дубильных веществ и каротиноидов. Правильно приготовленный десерт богат клетчаткой, витамином С (3), витаминами А, В1, В2, К и РР. Диетолог рекомендует готовить его, перетирая свежие ягоды с сахаром, не подвергая термической обработке, так как такое варенье сохраняет свои витамины.

Сгущённое молоко

По ГОСТу при изготовлении сгущённого молока допускается всего четыре ингредиента. Среди них коровье молоко, сахарный песок, сахар молочный и вода. В качественном продукте сохраняются основные полезные вещества, которые содержатся и в натуральном. При этом употреблять сгущёнку врач рекомендует в небольшом количестве.

"И также помните, что блины с начинкой — это самостоятельное сытное блюдо, а не десерт. И употреблять нужно в первой половине дня", — заключила собеседница Лайфа.