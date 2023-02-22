Названы самые вредные продукты для системы пищеварения

Наибольший вред системе пищеварения наносят продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами, например сладости и пакетированные соки, а также красное мясо и мясопродукты. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко.

Как отметила эксперт, на первом месте в списке самых опасных для ЖКТ стоят продукты глубокой переработки, содержащие различные химические вещества. Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта необходимы пищевые волокна, которые участвуют в усвоении питательных веществ, замедляют всасывание сахара в кровь, утяжеляют стул и задерживают в нём воду, смягчая его, что обеспечивает регулярность и избавляет от запоров и неприятных ощущений.

"Растворимые пищевые волокна в кишечнике преобразуются в защитную слизь, предохраняющую стенки кишечника от механических повреждений. Продукты глубокой переработки содержат рафинированные углеводы, лишённые пищевых волокон. При регулярном злоупотреблении они нарушают нормальную работу кишечника", — пояснила диетолог в беседе с "Газетой.ru".

Павличенко добавила, что наносят вред ЖКТ также сладости и сахар, чрезмерное потребление которых нарушает баланс кишечного микробиома: подавляет рост и размножение благотворной микрофлоры, питает условно-патогенные микроорганизмы, при неблагоприятных условиях способные вызвать заболевания. По словам эксперта, ВОЗ рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 25 граммов в день. Также опасны для желудка и кишечника сладкие газированные напитки и пакетированные соки, которые содержат большое количество сахара.

Специалист напомнила, что вред ЖКТ могут нанести красное мясо и продукты его переработки. Они повышают риск возникновения злокачественных опухолей кишечника. Поэтому рекомендуется потреблять красное мясо не чаще двух раз в неделю и обязательно в сочетании с овощами.