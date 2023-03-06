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6 марта, 10:19

Учёные создали "умный" унитаз, способный определить рак на ранней стадии

Science: Учёные Стэнфордского университета создали "умный" унитаз

Учёные из Стэнфордского университета в Калифорнии создали умный унитаз, способный мониторить состояние здоровья его владельца. Как пишет журнал Science, разработка может измерять насыщение крови кислородом, температуру и делать ЭКГ.

Более того, умный гаджет способен брать биологические образцы на анализы, предупреждая развитие таких болезней, как рак на ранней стадии, а также выявлять отклонения в процессе дефекации или мочеиспускания.

"Измерения объёма и частоты выделений могут помочь охарактеризовать функциональные нарушения мочеиспускания и дефекации, а их биохимический анализ может выявить на ранней стадии рак и потом обеспечить долгосрочный мониторинг заболеваний", комментируют изобретатели своё детище.

Подчёркивается, что все функции умного унитаза не требуют вмешательства человека.

Учёные рассказали, почему нетонущий в унитазе кал требует звонка врачу, а не сантехнику

Учёные рассказали, почему нетонущий в унитазе кал требует звонка врачу, а не сантехнику

Лайф рассказывал об исследовании, которое показало способность умных часов повышать физическую активность их владельца и, соответственно, положительно влиять на вес. К примеру, выяснилось, что любители таких гаджетов в среднем проходят на 1800 шагов больше каждый день, чем остальные.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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