Учёные создали "умный" унитаз, способный определить рак на ранней стадии

Учёные из Стэнфордского университета в Калифорнии создали умный унитаз, способный мониторить состояние здоровья его владельца. Как пишет журнал Science, разработка может измерять насыщение крови кислородом, температуру и делать ЭКГ.

Более того, умный гаджет способен брать биологические образцы на анализы, предупреждая развитие таких болезней, как рак на ранней стадии, а также выявлять отклонения в процессе дефекации или мочеиспускания.

"Измерения объёма и частоты выделений могут помочь охарактеризовать функциональные нарушения мочеиспускания и дефекации, а их биохимический анализ может выявить на ранней стадии рак и потом обеспечить долгосрочный мониторинг заболеваний", — комментируют изобретатели своё детище.

Подчёркивается, что все функции умного унитаза не требуют вмешательства человека.