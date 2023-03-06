Учёные создали "умный" унитаз, способный определить рак на ранней стадии
Science: Учёные Стэнфордского университета создали "умный" унитаз
Учёные из Стэнфордского университета в Калифорнии создали умный унитаз, способный мониторить состояние здоровья его владельца. Как пишет журнал Science, разработка может измерять насыщение крови кислородом, температуру и делать ЭКГ.
Более того, умный гаджет способен брать биологические образцы на анализы, предупреждая развитие таких болезней, как рак на ранней стадии, а также выявлять отклонения в процессе дефекации или мочеиспускания.
"Измерения объёма и частоты выделений могут помочь охарактеризовать функциональные нарушения мочеиспускания и дефекации, а их биохимический анализ может выявить на ранней стадии рак и потом обеспечить долгосрочный мониторинг заболеваний", — комментируют изобретатели своё детище.
Подчёркивается, что все функции умного унитаза не требуют вмешательства человека.
Лайф рассказывал об исследовании, которое показало способность умных часов повышать физическую активность их владельца и, соответственно, положительно влиять на вес. К примеру, выяснилось, что любители таких гаджетов в среднем проходят на 1800 шагов больше каждый день, чем остальные.
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