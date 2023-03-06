Из борщевика создали препарат для лечения меланомы и рака кишечника

Учёные Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва создали препарат из борщевика Сосновского, который борется с раком. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.

Препарат вводится внутривенно в виде липосомального раствора. Благодаря наночастицам с содержанием экстракта борщевика необходимые вещества через кровоток попадают в опухолевые ткани. Спустя время опухоль облучают ультрафиолетом, в результате чего она погибает. При этом из здоровых тканей препарат выводится безвредно естественным путём. Как заверяют учёные, на начальных этапах таким образом можно будет лечить поверхностный рак кожи, в частности базалиому и меланому, а также рак кишечника и мочевого пузыря.

"Фуранокумарины — биологически активные соединения борщевика Сосновского, способные вызывать повышение чувствительности к воздействию солнечных лучей. Под влиянием ультрафиолетового света соединения необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток", — заявил младший научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии МГУ им. Н.П. Огарёва Валентин Агеев.

Он уточнил, что липосомы, с помощью которых препарат проще проникает в ткани, лучше накапливаются в опухоли. Это позволяет повышать эффективность лекарственной терапии.