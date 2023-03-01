Школьница из Петербурга обвинила в избиении пожилую математичку
В Санкт-Петербурге 13-летняя лицеистка попала в больницу с сотрясением мозга и обвинила в избиении пожилого учителя
Ученица одной из гимназий Санкт-Петербурга попала в больницу, обвинив в избиении пожилую учительницу. Точные обстоятельства инцидента пока не установлены, однако АН "Оперативное прикрытие" сообщает, что накануне вечером в детскую больницу была доставлена 13-летняя пациентка с серьёзной черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сама девочка рассказала, что повреждения получила в стенах гимназии — якобы её ударила учительница ладонью по голове.
Другая гимназистка рассказала изданию "Подъём", что преподаватель, о котором идёт речь, не первый раз применяет физическое насилие к детям. С её слов, педагог очень опытный, но излишне эмоциональный — может "вытолкать из класса" или "залезть в портфель". Таким положением вещей недовольны многие ученики и их родители, но пожилую учительницу всё равно не увольняют якобы из-за недостатка преподавателей математики в учебном заведении.
В администрации Василеостровского района журналистам сообщили, что держат ситуацию на контроле, а также приводят "показания" очевидцев: конфликт якобы мог быть спровоцирован самой "пострадавшей".
К слову, в день инцидента с жалобами в медкабинет девочка не обращалась, в больнице дело также обошлось без госпитализации — пациентку лечат амбулаторно.
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