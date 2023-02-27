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27 февраля, 14:41

В Москве учитель избил и выкинул школьника из класса из-за причёски

Mash: В Москве преподаватель избил ученика кадетского класса из-за длинных волос

В Москве преподаватель избил ученика на уроке финансовой грамотности. Как сообщает Mash, предварительно, педагогу не понравилась причёска подростка.

Преподаватель избил ученика кадетского класса в школе в Москве. Видео © Mash

Инцидент произошёл в школе № 2031. По данным телеграм-канала, руководитель кадетского класса Сергей О. увидел, что у одного из восьмиклассников длинные волосы, и пришёл в негодование. Педагог начал кричать и требовать, чтобы школьник покинул класс. Тот отказался, после чего учитель схватил ученика за волосы и потащил в коридор. Там мужчина повалил несовершеннолетнего на пол и нанёс несколько ударов. Приехавшая скорая помощь диагностировала у подростка травмы головы и носа.

Педагога уже уволили, администрация школы проводит служебное расследование. Об этом "Газете.ru" сообщил директор образовательного учреждения Григорий Киселёв.

"Мы находимся на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась", — добавил директор.

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Обложка ©

Mash

Никита Никонов
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