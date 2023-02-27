В Москве учитель избил и выкинул школьника из класса из-за причёски

Инцидент произошёл в школе № 2031. По данным телеграм-канала, руководитель кадетского класса Сергей О. увидел, что у одного из восьмиклассников длинные волосы, и пришёл в негодование. Педагог начал кричать и требовать, чтобы школьник покинул класс. Тот отказался, после чего учитель схватил ученика за волосы и потащил в коридор. Там мужчина повалил несовершеннолетнего на пол и нанёс несколько ударов. Приехавшая скорая помощь диагностировала у подростка травмы головы и носа.