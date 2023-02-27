В Москве учитель избил и выкинул школьника из класса из-за причёски
Mash: В Москве преподаватель избил ученика кадетского класса из-за длинных волос
В Москве преподаватель избил ученика на уроке финансовой грамотности. Как сообщает Mash, предварительно, педагогу не понравилась причёска подростка.
Преподаватель избил ученика кадетского класса в школе в Москве. Видео © Mash
Инцидент произошёл в школе № 2031. По данным телеграм-канала, руководитель кадетского класса Сергей О. увидел, что у одного из восьмиклассников длинные волосы, и пришёл в негодование. Педагог начал кричать и требовать, чтобы школьник покинул класс. Тот отказался, после чего учитель схватил ученика за волосы и потащил в коридор. Там мужчина повалил несовершеннолетнего на пол и нанёс несколько ударов. Приехавшая скорая помощь диагностировала у подростка травмы головы и носа.
Педагога уже уволили, администрация школы проводит служебное расследование. Об этом "Газете.ru" сообщил директор образовательного учреждения Григорий Киселёв.
"Мы находимся на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась", — добавил директор.
Ранее Лайф писал, что в Красноярске пятиклассница подралась с учительницей из-за электронной сигареты. Педагог отобрала у школьницы вейп, в ответ та облила её водой. В итоге женщине удалось вытолкать девочку из класса.