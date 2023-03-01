Ученики просят вернуть педагога московской школы, который избил школьника из-за причёски

Родители и ученики московской школы № 2031 призвали вернуть учителя, который 27 февраля избил восьмиклассника из-за длинных волос. В опубликованной петиции они заявили, что парень сам виноват, так как постоянно срывал уроки.

"Ребёнок неоднократно вызывал своим поведением конфликтные ситуации на уроках и вне школы. Весь его неопрятный вид кричит о его "ценностях": длинные грязные волосы, штанишки и футболка навыпуск. Также просим обратить внимание на то, что одноклассники обрезали видеозапись и выложили ролик, который не несёт достоверности, для провокации и огласки на просторах Интернета", — сказано в обращении.

Авторы петиции подчеркнули, что в понедельник ученик мешал вести урок и всячески провоцировал педагога. Просьбу учителя выйти и вернуться вместе с классным руководителем подросток проигнорировал — он продолжил "демонстративно высмеивать" данную ситуацию, чем принизил честь преподавателя, отметили родители. По их словам, учитель живёт работой: принимает активное участие в жизни класса, вывозит детей на концерты и в музеи, проводит спортивные мероприятия, а также воспитывает в них патриотичное отношение к Родине.